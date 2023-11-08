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Жильё в Nowy Folwark, Польша

1 объект найдено
Квартира в gmina Ostroda, Польша
Квартира
gmina Ostroda, Польша
Площадь 987 м²
Продается строительный участок площадью 987 м2 в отличном месте в Новом фольварке в повяте В…
€52,838

Параметры недвижимости в Nowy Folwark, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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