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Квартиры в Новы-Двур-Мазовецки, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 26 м²
Этаж 1/14
Квартиры с видом на живописную Вислу или реку Нарев в отличном месте в Nowy Dwór Mazowiecki:…
€51,064
в месяц
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Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Уютный и современный комлекс недалеко от Варшавы, расположенный по адресу ул. Złota в Nowy D…
€63,290
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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