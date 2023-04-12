Купить недвижимость в Польше

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111 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 163,031
 Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 116,776
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 3/6 Этаж
€ 75,110
Продаются инвестиционные апартаменты «под ключ» в Варшаве район Mokotów …
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 25 м² 2/5 Этаж
€ 84,791
Продаются квартиры в Варшаве 1-5 комнат район Wilanow  Представляем новый престижный ж…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 2/8 Этаж
€ 78,736
Продаются новые квартиры в Варшаве 1-2-3 комнаты в районе Praga-Południe, ul. Żupnicza Ва…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/5 Этаж
€ 74,049
Продажа квартир в Варшаве район Włochy ul. Popularna Представляем новый жилой комплекс с те…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 1/5 Этаж
€ 92,125
Продаются современные квартиры в Варшаве 2-3-4 комнаты  Praga-Południe, Gocławek Совре…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/7 Этаж
€ 77,117
Продаются квартиры в Варшаве в жилом комплексе район Ursus Представляем новый жилой комплек…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/7 Этаж
€ 136,958
Продаётся в центре Варшава в комплексе Wola Nowa 2-х комнатная квартира 47 кв.м Wola ул. Gol…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/4 Этаж
€ 116,178
Великолепные квартиры на продажу в Варшаве район Wilanow 1-2-3-4 комнаты Представляем второ…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 4/4 Этаж
€ 123,371
Продаётся отремонтированная 3-х комнатная квартира 56,97 кв.м Варшава Białołęka, ул. Leona B…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 146,047
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Квартира 1 комнатав Отвоцк, Польша
Квартира 1 комната
Отвоцк, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 65,648
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 1/8 Этаж
€ 97,709
Элитный проект квартир на продажу в Варшаве рядом с ТЦ  Galeria Mokotow Представляем…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 4
€ 92,738
Современная однокомнатная квартира находится в закрытом, охраняемом комплексе Riviera Park, …
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 113,931
Элитный жилой квартирный комплекс в Варшаве район Mokotów Это уникальное пространств…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4 Этаж
€ 125,080
Предлагаем продажу квартир под инвестиции в Варшаве с гарантированным доходом от аренды 7% г…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 8/10 Этаж
€ 77,108
Продаётся просторная и светлая 2-х комнатная квартира 38 кв.м Варшава, район Targówek…
Дом 4 спальнив Jozefoslaw, Польша
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м²
€ 152,732
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 2/3 Этаж
€ 173,552
Продаются 3-4 комнатные квартиры в районе Wilanow Варшава Мы предлагаем на продажу готовые …
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 4/4 Этаж
€ 142,573
Продается квартира в районе Mokotów на Aleja Wilanowska Двухкомнатная  кварти…
Квартира 3 спальнив Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 157,519
Продаются двухэтажные квартиры с личным садом в район Wawer Варшава Wawer - один из самых…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² Количество этажей 3
€ 160,612
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/4 Этаж
€ 97,752
Продаётся новая, с отделкой 2-х комнатная квартира 44,25 кв.м Варшава, район Białołęka Пр…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² Количество этажей 3
€ 202,049
Трёхкомнатная квартира расположена в новом комплексе Arche Poloneza. Квартира просторная,…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/5 Этаж
€ 176,268
Квартира в голландском стиле расположена на 2 из 5 этажей в стильном жилом комплексе A…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 1/10 Этаж
€ 137,320
 Уникальная квартира расположена на первом этаже десятиэтажного современного дома…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 6
€ 177,939
Продается квартира с садом в районе Praga-Południe, Gocław, на улице Optyków Здани…
Студия 3 спальнив Варшава, Польша
Студия 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 194,971
Предлагаем продажу квартир под инвестиции в Варшаве с гарантированным доходом от аренды 7% г…
Квартира 1 спальняв Отвоцк, Польша
Квартира 1 спальня
Отвоцк, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/3 Этаж
€ 74,483
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …

Регионы с недвижимостью на продажу

Пясечно
Лодзь
Прушкув
gmina Michalowice
gmina Wolomin
gmina Parzeczew
Mosina
Гданьск
gmina Kornik
gmina Lomianki
Пястув
gmina Suchy Las
Сважендз
gmina Kleszczewo
gmina Rokietnica
gmina Czerwonak
gmina Grodzisk Mazowiecki
gmina Kostrzyn
gmina Murowana Goslina
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