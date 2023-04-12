Купить недвижимость в Польше

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Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
3/4 Этаж
€ 163,031
Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 116,776
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
3/6 Этаж
€ 75,110
Продаются инвестиционные апартаменты «под ключ» в Варшаве район Mokotów …
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
25 м²
2/5 Этаж
€ 84,791
Продаются квартиры в Варшаве 1-5 комнат район Wilanow Представляем новый престижный ж…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
2/8 Этаж
€ 78,736
Продаются новые квартиры в Варшаве 1-2-3 комнаты в районе Praga-Południe, ul. Żupnicza Ва…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
2/5 Этаж
€ 74,049
Продажа квартир в Варшаве район Włochy ul. Popularna Представляем новый жилой комплекс с те…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
1/5 Этаж
€ 92,125
Продаются современные квартиры в Варшаве 2-3-4 комнаты Praga-Południe, Gocławek Совре…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3/7 Этаж
€ 77,117
Продаются квартиры в Варшаве в жилом комплексе район Ursus Представляем новый жилой комплек…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
4/7 Этаж
€ 136,958
Продаётся в центре Варшава в комплексе Wola Nowa 2-х комнатная квартира 47 кв.м Wola ул. Gol…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
1/4 Этаж
€ 116,178
Великолепные квартиры на продажу в Варшаве район Wilanow 1-2-3-4 комнаты Представляем второ…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
4/4 Этаж
€ 123,371
Продаётся отремонтированная 3-х комнатная квартира 56,97 кв.м Варшава Białołęka, ул. Leona B…
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 3
€ 146,047
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Квартира 1 комната
Отвоцк, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/3 Этаж
€ 65,648
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
1/8 Этаж
€ 97,709
Элитный проект квартир на продажу в Варшаве рядом с ТЦ Galeria Mokotow Представляем…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 4
€ 92,738
Современная однокомнатная квартира находится в закрытом, охраняемом комплексе Riviera Park, …
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
2/2 Этаж
€ 113,931
Элитный жилой квартирный комплекс в Варшаве район Mokotów Это уникальное пространств…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
4 Этаж
€ 125,080
Предлагаем продажу квартир под инвестиции в Варшаве с гарантированным доходом от аренды 7% г…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
8/10 Этаж
€ 77,108
Продаётся просторная и светлая 2-х комнатная квартира 38 кв.м Варшава, район Targówek…
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
109 м²
€ 152,732
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
2/3 Этаж
€ 173,552
Продаются 3-4 комнатные квартиры в районе Wilanow Варшава Мы предлагаем на продажу готовые …
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/4 Этаж
€ 142,573
Продается квартира в районе Mokotów на Aleja Wilanowska Двухкомнатная кварти…
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 2
€ 157,519
Продаются двухэтажные квартиры с личным садом в район Wawer Варшава Wawer - один из самых…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 3
€ 160,612
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/4 Этаж
€ 97,752
Продаётся новая, с отделкой 2-х комнатная квартира 44,25 кв.м Варшава, район Białołęka Пр…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
Количество этажей 3
€ 202,049
Трёхкомнатная квартира расположена в новом комплексе Arche Poloneza. Квартира просторная,…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/5 Этаж
€ 176,268
Квартира в голландском стиле расположена на 2 из 5 этажей в стильном жилом комплексе A…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
1/10 Этаж
€ 137,320
Уникальная квартира расположена на первом этаже десятиэтажного современного дома…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 6
€ 177,939
Продается квартира с садом в районе Praga-Południe, Gocław, на улице Optyków Здани…
Студия 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 194,971
Предлагаем продажу квартир под инвестиции в Варшаве с гарантированным доходом от аренды 7% г…
Квартира 1 спальня
Отвоцк, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
2/3 Этаж
€ 74,483
Новые квартиры на продажу в пригороде Варшавы Otwock Представляем новый этап строительства …
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