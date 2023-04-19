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Купить дом в Млавский повят, Польша

Млава
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2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Млава, Польша
Дом 5 комнат
Млава, Польша
5 Количество комнат 160 м²
€ 158,493
Дом 8 комнатв Млавский повят, Польша
Дом 8 комнат
Млавский повят, Польша
8 Количество комнат 300 м²
€ 357,887

Параметры недвижимости в Млавский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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