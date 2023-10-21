Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Млавский повят
  5. Квартиры

Квартиры в Млавский повят, Польша

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 16 м²
Гараж на продажу около 16 м2
€17,412
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 3
Площадь 874 м²
Отличная возможность для инвестора! Уникальный многоквартирный дом в центре Познани для ремо…
€620,308
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 6
€270,884
Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Уютный и современный комлекс недалеко от Варшавы, расположенный по адресу ул. Złota в Nowy D…
€65,102
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
* * * Предложение забронировано до 10 ноября 2023 года. * * *
€85,972
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 600 м²
Вы ищете отличные инвестиции в недвижимость, расположенную в Варшаве? Это здание для вас – …
€1,28 млн
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN TORREPACHECONew Строить жилой комплекс апартаментов в Торре Пачеко …
€149,643
Квартира в Brodna, Польша
Квартира
Brodna, Польша
Площадь 300 м²
PARTER
€261,182
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
€389,989
Квартира 1 спальня в Вроцлав, Польша
Квартира 1 спальня
Вроцлав, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Представляю вам готовую к заселению совершенно новую квартиру в историческом здании после по…
€206,769
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Продается дом, расположенный на улице Niedźwiedziej.  В доме два надземных этажа, подвал и …
€549,779
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этот комплекс из 54 квартир с 2 и 3 спальнями расположен в районе Estepona Golf в окружении…
€288,548

Параметры недвижимости в Млавский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти