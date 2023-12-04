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Жильё в Миньский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира в Laziska, Польша
Квартира
Laziska, Польша
Площадь 91 м²
€114,574
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Миньский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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