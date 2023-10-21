Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Милянувек
  5. Квартиры

Квартиры в Милянувек, Польша

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Открытый план и современный дизайн апартаментов расположены всего на трех этажах с большой …
€273,362
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Это фантастическое развитие состоит из 133 объектов недвижимости с 2 3 и 4 спальнями Есть к…
€312,341
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 19 м²
Я предлагаю вам коммерческое помещение площадью 18,73 м2 в поместье Bliska Wola Tower в Варш…
€87,061
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Это дизайнерская квартира в престижном районе Нижнего Mokotów. Предлагает уникальное жилое п…
€1,90 млн
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Вы ищете безопасное место для жизни? У меня есть отличное предложение для тебя. Просторная, …
€162,586
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Эта квартира расположена на 3 этаже 3-этажного кирпичного дома 1950-х годов в Старом Mokotów…
€331,371
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 8/10
3-комнатная квартира на Гурном Мокотове в доме с бассейном ОПИСАНИЕ 3-комнатная функци…
€367,879
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Мокотув и Ал. Wilanowska I 4 комнаты и сад I 2 гаража I площадь 105,7 м2 + 17 м зимний сад …
€321,409
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 392 м²
Комплекс из 40 одноместных вилл, расположенных в Эльвирии Марбелья с видом на Santa Mara Co…
€1,01 млн
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира с прекрасной отделкой, расположенная на первом этаже, имеет площадь 73,…
€300,827
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 149 м²
€356,260
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 380 м²
€609,425
Realting.com
Перейти