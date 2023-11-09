Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Милянувек

Жильё в Милянувек, Польша

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Милянувек, Польша
Дом 7 комнат
Милянувек, Польша
Комнаты 7
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
Будынек мешкальный лишай 306,52 мкв.(uwzględniając skosy 372,70)mkw. i jest posadowiony na d…
€1,11 млн
Realting.com
Перейти