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Квартиры в Мелецкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Przeclaw, Польша
Квартира
Przeclaw, Польша
Площадь 160 м²
Возможность деления на два отдельных свойства. Идеально подходит для двух семей Двухуровневы…
€152,139

Параметры недвижимости в Мелецкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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