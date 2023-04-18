Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Мендзыхудский повят
  5. Дома

Купить дом в Мендзыхудский повят, Польша

gmina Miedzychod
1
1 объект найдено
Дом 3 спальнив Skrzydlewo, Польша
Дом 3 спальни
Skrzydlewo, Польша
126 м²
€ 113,693
Продается отдельно стоящий дом, расположенный в коммуне Крыло ( Międzychód ). Здание на перв…

Параметры недвижимости в Мендзыхудский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти