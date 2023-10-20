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Квартиры в Мендзыхудский повят, Польша

gmina Miedzychod
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6 объектов найдено
Квартира в Lowyn, Польша
Квартира
Lowyn, Польша
Площадь 3 032 м²
Мы рады представить вам предложение красиво расположенного участка обитания около 3049м2 (уч…
€43,136
Квартира 4 комнаты в Niemierzewo, Польша
Квартира 4 комнаты
Niemierzewo, Польша
Комнаты 4
Площадь 88 м²
I offer for sale a large 4-room apartment located in the village of Niemierzewo located in t…
€39,402
Квартира в Dormowo, Польша
Квартира
Dormowo, Польша
Площадь 53 м²
Приглашаем вас открыть для себя очарование этого уникального участка на живописном озере в Д…
€109,230
Квартира в Bialokosz, Польша
Квартира
Bialokosz, Польша
Площадь 1 258 м²
HIT: постройте себя в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Биалокоски!
€34,422
Квартира в Muchocin, Польша
Квартира
Muchocin, Польша
Площадь 952 м²
Купить рекреационный участок в тихом районе в Мухоцине рядом. Миęдзычоду
€17,713
Квартира в Серакув, Польша
Квартира
Серакув, Польша
Площадь 384 м²
Я рад представить вам предложение о продаже красивого, современного отдельно стоящего дома в…
€233,126

Параметры недвижимости в Мендзыхудский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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