Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
17
gmina Lesznowola
1
gmina Lomianki
1
gmina Piaseczno
1
Ломянки
1
Марки
1
Таунхаус В архив
Очистить
22 объекта найдено
Таунхаус 6 спаленв gmina Lesznowola, Польша
Таунхаус 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 3
€ 172,973
Продается 7-комнатный новый дом с ремонтом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magda…
Таунхаус 3 спальнив Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 139,200
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 201,260
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 306,770
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 505,646
Продаётся дом (таунхаус) 300 кв.м 5 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wołoska Пер…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 2
€ 633,798
Продаётся дом (таунхаус) 208 кв.м. 7 комнат Варшава, район Praga-Południe, ул. Libijska З…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 474,345
Продаётся современный дом (таунхаус) 163,24 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Szeligo…
Таунхаус 2 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 2 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м² Количество этажей 2
€ 609,148
Продаётся ухоженный 2-х этажный дом (таунхаус) 202 кв.м 4 комнаты Варшава Mokotów, ул…
Таунхаус 5 спаленв Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 576,065
Продаётся возле парка дом (таунхаус) 280 кв.м 6 комнат Варшава, район Bielany, ул. Brunona S…
Таунхаус 5 спаленв Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 281 м² Количество этажей 2
€ 639,606
Продаётся 2-х этажный таунхаус 281 кв.м 6 комнат в жилом комплексе Варшава район Włochy, ул.…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 319 м² Количество этажей 3
€ 699,839
Продаётся просторный 3-х этажный дом 319 кв.м 7 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Таунхаус 2 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 1
€ 674,688
Продаётся элегантный 3-х комнатный дом (таунхаус) 128 кв.м Варшава, район Żoliborz, pl. Słon…
Таунхаус 5 спаленв Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 281 м² Количество этажей 2
€ 701,741
Продаётся в жилом комплексе 2-х этажный таунхаус 281 кв.м 6 комнат Варшава район Włochy, ул.…
Таунхаус 6 спаленв Варшава, Польша
Таунхаус 6 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 560 м² Количество этажей 3
€ 784,149
Продаётся 4-х этажный 7-комнатный дом 560 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Świderska Пр…
Таунхаус 3 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 823,567
Продаётся отремонтированный дом (таунхаус) 170 кв.м 4 комнаты Варшава, Praga-Południe, ул. N…
Таунхаус 3 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 357 м² Количество этажей 2
€ 982,380
Продаётся у метро 7-комнатный дом (таунхаус) 357 кв.м Варшава, район Ursynów, ул. Bog…
Таунхаус 10 комнатв Варшава, Польша
Таунхаус 10 комнат
Варшава, Польша
10 Количество комнат 3 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 1,077,784
Продаётся 3-х этажный дом (таунхаус) 303,5 кв.м 12 комнат Варшава район Praga-Południe, ул. …
Таунхаус 5 комнатв Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
5 Количество комнат 1 ванных комнат 351 м² Количество этажей 3
€ 1,292,373
Продаётся офисное здание 359 кв.м 5 комнат Варшава, район Praga-Południe, ul. Wąchocka Кр…
Таунхаус 3 спальнив Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 141,389
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…
Таунхаус 3 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продаётся после ремонта дом (таунхаус) 130 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул.…
Таунхаус 4 спальнив Згожала, Польша
Таунхаус 4 спальни
Згожала, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 220,347
Отдельно стоящий дом Ссеми в Згожале рядом с Пясечно | | ок. 130 м2, 3 этажи | | сад ок. 99m…
Таунхаус 3 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 357 м² Количество этажей 2
€ 4,800,000
Продаётся у метро 7-комнатный дом (таунхаус) 357 кв.м Варшава, район Ursynów, ул. Bog…

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти