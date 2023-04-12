Купить таунхаус в Мазовецком воеводстве, Польша

Таунхаус 6 спален gmina Lesznowola, Польша 7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 3

€ 172,973

Продается 7-комнатный новый дом с ремонтом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magda…