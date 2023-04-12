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Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры в Мазовецком воеводстве, Польша
Варшава
10
gmina Lomianki
1
Марки
1
Многоуровневые квартиры
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12 объектов найдено
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 2
€ 148,042
Продается просторная двухуровневая 6-ти комнатная квартира площадью 168 м2 с двумя…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
2/2 Этаж
€ 179,828
Продается просторная, светлая двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 151,13 м2, распо…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
1/2 Этаж
€ 188,392
Продается квартира в районе Wawer на улице Celulozy Квартира площадью 125 м2 расположена …
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
1/1 Этаж
€ 201,422
Продается просторная двухуровневая трехкомнатная квартира с садом площадью 95,5 м2, располож…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
3/4 Этаж
€ 251,748
Продается просторная светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и отдельным …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
3/4 Этаж
€ 242,440
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и гардеробом п…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
2/3 Этаж
€ 211,342
Продается красивая двухуровневая четырехкомнатная квартира с террасой, балконом, камино…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 131,667
Продается 3-комнатная квартира с мансардой, общей площадью 58,5 м2, расположенная …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
154 м²
Количество этажей 1
€ 251,748
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с двумя балконами и садом…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Lomianki Dolne, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
3/3 Этаж
€ 161,895
Продается светлая, просторная двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 77,14 м2 с ба…
Многоуровневые квартиры 5 спален
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
3/4 Этаж
€ 190,217
Продается светлая двухуровневая пятикомнатная квартира с балконом и двумя ванными комнатами …
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
7/7 Этаж
€ 350,773
Продается уникальная двухуровневая квартира с двумя террасами, Praga-Północ, Stara Pr…
Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша
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