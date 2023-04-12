Купить особняк в Мазовецком воеводстве, Польша

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Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
344 м²
Количество этажей 2
€ 467,606
Продаётся красивый современный дом 344 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Gruntowa П…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат
2 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 524,818
Продаётся в лесу дом 257 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. Lokalna Дом расположен н…
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 457,215
Продаётся в стиле арт-деко довоенный дом (особняк) 178 кв.м 7 комнат Варшава, Wawer, ул. Ost…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат
4 ванных комнат
465 м²
Количество этажей 1
€ 544,099
Продаётся на одном участке два дома (особняка) 465 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. S…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 545,205
Продаётся семейный дом (особняк) 260 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Celulozy Час…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 2
€ 514,729
Продаётся современный дом (особняк) 306 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Tkaczy 2…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
248 м²
Количество этажей 1
€ 533,833
Продаётся замечательный дом (особняк) 248,67 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Brzosto…
Особняк 2 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 1
€ 586,352
Продаётся уникальный дом (особняк) 489 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Prze…
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 1
€ 547,262
Продаётся комфортный дом (особняк) 250 кв.м 5 комнат Варшава, район Wesoła, ул. Piaskowa …
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
247 м²
Количество этажей 1
€ 611,219
Продаётся дом (особняк) 247 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Wiązana Продаётся одн…
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10 Количество комнат
1 ванных комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 570,922
Продаётся для инвестиций дом (особняк) 356,4 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Ząbki ул. Po…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
8 Количество комнат
3 ванных комнат
438 м²
Количество этажей 1
€ 491,278
Продаётся просторный дом (особняк) 438,69 кв.м 8 комнат Варшава, район Wawer, ул. Skwierzyńs…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
302 м²
Количество этажей 1
€ 533,833
Продаётся с красивым садом дом (особняк) 302,75 кв.м 5 комнат Варшава, Rembertów, ул.…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 701,741
Продаётся уютный 2-х этажный дом 5 комнат 324,8 кв.м Варшава, район Wawer, ул. Jana Kossakow…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 525,024
Продаётся дом (особняк) 360 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, Trakt Lubelski Дом распол…
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
560 м²
Количество этажей 2
€ 607,210
Продаётся очаровательный 2-х этажный дом (особняк) 321 кв.м 5 комнат Варшава район Wawer ул.…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
5 ванных комнат
386 м²
Количество этажей 2
€ 682,829
Продаётся дом (особняк) 386,2 кв.м 5 комнат Варшава, район Ochota, ул. Bielska Престижный…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат
3 ванных комнат
572 м²
Количество этажей 2
€ 669,585
Продаётся недалеко от центра 2-х этажный дом 572,6 кв.м 7 комнат Варшава, район Ochota, ул. …
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 701,741
Продаётся уютный 2-х этажный дом 5 комнат 324,8 кв.м Варшава, район Wawer, ул. Jana Kossakow…
Особняк 3 спальни
Kepa Okrzewska, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
226 м²
Количество этажей 1
€ 679,575
Продаётся современный умный дом 226,38 кв.м 4 комнаты Warszawa, район Wilanów, Kępa O…
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 679,731
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
267 м²
Количество этажей 2
€ 815,627
Продаётся красивый дом (особняк) 267 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Rosy …
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат
4 ванных комнат
448 м²
Количество этажей 1
€ 911,836
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 3 спальни
Nowa Wies, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 1
€ 911,836
Продаётся прекрасно обустроенный дом (резиденция) 411,7 кв.м 5 комнат пригород Варшавы г. Pr…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
4 ванных комнат
526 м²
Количество этажей 1
€ 972,835
Продаётся красавец-дом (особняк) 526 кв.м 6 комнат Варшава район Bemowo, ул. Słomiana Инд…
Особняк 5 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 911,836
Продаётся в отличном месте 3-х этажный особняк 360 кв.м 7 комнат Варшава, район Wilanó…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
4 ванных комнат
526 м²
Количество этажей 1
€ 972,835
Продаётся красавец-дом (особняк) 526 кв.м 6 комнат Варшава район Bemowo, ул. Słomiana Инд…
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 1
€ 1,156,155
Продаётся современный дом (особняк) 254,9 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów Еди…
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
Количество этажей 2
€ 1,328,716
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
Особняк 7 спален
Варшава, Польша
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,445,194
Продаётся 2-х этажный дом (каменица) 665 кв.м 15 комнат Варшава, район Włochy, ул. Cietrzewi…
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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша
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