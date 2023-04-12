ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Дуплексы
Купить дуплекс в Мазовецком воеводстве, Польша
Варшава
13
Констанцин-Езёрна гмина
3
gmina Grodzisk Mazowiecki
1
gmina Lesznowola
1
Гродзиск-Мазовецкий
1
Дуплекс
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 1
€ 507,511
Продаётся дом (полдома) 240 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Kremowa Пред…
Дуплекс 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 613,352
Продаётся под офис дом (полдома, półbliźniak) 280 кв.м 9 комнат Варшава Wilanó…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
264 м²
Количество этажей 2
€ 629,453
Продаётся 2-х этажный дом (полдома) 264 кв.м 5 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Kor…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 538,803
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат
2 ванных комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 615,416
Продаётся с гаражом и садом дом (полдома) 325 кв.м 7 комнат Варшава, Praga-Południe, ул. Zgi…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат
3 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 669,585
Продаётся элегантный дом 360 кв.м 7 комнат у парка с прудами Варшава, район Włochy, ул. Tomn…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
271 м²
Количество этажей 1
€ 654,243
Продаётся идеальный семейный дом (полдома) 271 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Miej…
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
6 Количество комнат
3 ванных комнат
395 м²
Количество этажей 2
€ 699,839
Продаётся 2-х этажный дом 395,14 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. ks. Marka …
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
218 м²
Количество этажей 2
€ 606,926
Продаётся современный дом (полдома) 217,94 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. …
Дуплекс 2 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
1 ванных комнат
231 м²
Количество этажей 1
€ 613,364
Продаётся современный дом (полдома) 231 кв.м 6 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Zie…
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
9 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 649,758
Продаётся 2-х этажный дом (bliźniak) 250 кв.м 9 комнат в пригороде Варшавы г. Konstancin-Jez…
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат
3 ванных комнат
305 м²
Количество этажей 2
€ 977,117
Продаётся отреставрированный дом (полдома) 305 кв.м 9 комнат Варшава район Mokotów ул…
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат
3 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 871,310
Продаётся дизайнерский 2-х этажный дом (полдома) 360 кв.м 8 комнат Варшава, Wilanów, …
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 1,005,932
Продаётся двухэтажный дом (полдома) 290 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Cho…
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 1,339,901
Продаётся красивый 3-х этажный дом (полдома) 280 кв.м. 7 комнат Варшава, район Mokotó…
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 321,812
Nieruchomość: połówka bliźniaka w miejscowości Łazy obok Magdalenki 185 м2 działka ok 650 м2…
Дуплекс 4 спальни
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 2
€ 156,079
Мы говорим по-английски // Не потрібний дозвіл МСВ Полі // Размовляємо Українсьськёю мовой /…
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 468,238
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
177 м²
Количество этажей 2
€ 409,949
Полу - отдельно стоящий дом в Konstancin Jeziorna | | около 177 м2, 2 этажи | | частный сад …
Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты