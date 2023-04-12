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Купить дуплекс в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
13
Констанцин-Езёрна гмина
3
gmina Grodzisk Mazowiecki
1
gmina Lesznowola
1
Гродзиск-Мазовецкий
1
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19 объектов найдено
Дуплекс 4 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 507,511
Продаётся дом (полдома) 240 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Kremowa Пред…
Дуплекс 9 комнатв Варшава, Польша
Дуплекс 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 613,352
Продаётся под офис дом (полдома, półbliźniak) 280 кв.м 9 комнат Варшава Wilanó…
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 264 м² Количество этажей 2
€ 629,453
Продаётся 2-х этажный дом (полдома) 264 кв.м 5 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Kor…
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 538,803
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Дуплекс 4 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 615,416
Продаётся с гаражом и садом дом (полдома) 325 кв.м 7 комнат Варшава, Praga-Południe, ул. Zgi…
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 669,585
Продаётся элегантный дом 360 кв.м 7 комнат у парка с прудами Варшава, район Włochy, ул. Tomn…
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 271 м² Количество этажей 1
€ 654,243
Продаётся идеальный семейный дом (полдома) 271 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Miej…
Дуплекс 3 спальнив Czarnow, Польша
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 395 м² Количество этажей 2
€ 699,839
Продаётся 2-х этажный дом 395,14 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. ks. Marka …
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 2
€ 606,926
Продаётся современный дом (полдома) 217,94 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. …
Дуплекс 2 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 2 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 231 м² Количество этажей 1
€ 613,364
Продаётся современный дом (полдома) 231 кв.м 6 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Zie…
Дуплекс 5 спаленв Белява, Польша
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 649,758
Продаётся 2-х этажный дом (bliźniak) 250 кв.м 9 комнат в пригороде Варшавы г. Konstancin-Jez…
Дуплекс 4 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 305 м² Количество этажей 2
€ 977,117
Продаётся отреставрированный дом (полдома) 305 кв.м 9 комнат Варшава район Mokotów ул…
Дуплекс 5 спаленв Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 871,310
Продаётся дизайнерский 2-х этажный дом (полдома) 360 кв.м 8 комнат Варшава, Wilanów, …
Дуплекс 5 спаленв Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 1,005,932
Продаётся двухэтажный дом (полдома) 290 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Cho…
Дуплекс 5 спаленв Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 1,339,901
Продаётся красивый 3-х этажный дом (полдома) 280 кв.м. 7 комнат Варшава, район Mokotó…
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 321,812
Nieruchomość: połówka bliźniaka w miejscowości Łazy obok Magdalenki 185 м2 działka ok 650 м2…
Дуплекс 4 спальнив Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Дуплекс 4 спальни
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 156,079
Мы говорим по-английски // Не потрібний дозвіл МСВ Полі // Размовляємо Українсьськёю мовой /…
Дуплекс 4 спальнив Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 468,238
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…
Дуплекс 4 спальнив Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² Количество этажей 2
€ 409,949
Полу - отдельно стоящий дом в Konstancin Jeziorna | | около 177 м2, 2 этажи | | частный сад …

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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