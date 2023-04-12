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Купить коттедж в Мазовецком воеводстве, Польша

gmina Michalowice
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Nowa Wies, Польша
Коттедж 4 спальни
Nowa Wies, Польша
10 Количество комнат 3 ванных комнат 491 м² Количество этажей 2
€ 680,108
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом окол…

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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