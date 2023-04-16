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Купить таунхаус в Марки, Польша

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 197,886
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
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