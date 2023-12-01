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Дома в Магдаленка, Польша

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Магдаленка, Польша
Дом 6 комнат
Магдаленка, Польша
Комнаты 6
Площадь 355 м²
€1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Magdalenka, Польша
Дом 4 комнаты
Magdalenka, Польша
Комнаты 4
Площадь 184 м²
€332,001
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Дом 20 комнат с балконом в Magdalenka, Польша
Дом 20 комнат с балконом
Magdalenka, Польша
Комнаты 20
Площадь 1 300 м²
€963,211
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Дом 6 комнат в Magdalenka, Польша
Дом 6 комнат
Magdalenka, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€1,17 млн
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Дом в Magdalenka, Польша
Дом
Magdalenka, Польша
Площадь 857 м²
€1,31 млн
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