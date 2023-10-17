Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Люблин
  5. Особняки

Особняки в Люблин, Польша

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 94 м²
Сдается в аренду красивая, уникальная квартира 93,8 м2 ул. Цешковский Старый Żoliborz рядом …
€1,748
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1
Просторный участок 993 м2 с атмосферным садом и домом застроенной площадью 138,1 м2 (109,1 м…
€593,362
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 39 м²
Cовременный жилой комплекс с экологическими решениями, фотоэлектрические мультимедийные скам…
€119,025
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/4
Квартира площадью 98 м2 расположена в историческом многоквартирном доме после капитального р…
€539,204
Квартира 2 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 2 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
€262,047
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 331 м²
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ | ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | ПОЙМАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ЗАКРЫТИИ Это здание находитс…
€917,930
Квартира 2 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 7
1м2 I 2 номера И прекрасный панорамный вид на 1-й Урсынов и Метро Кабаты Продается 2 тиха…
€241,208
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€91,793
Квартира 3 комнаты в Ксёнж-Велькопольский, Польша
Квартира 3 комнаты
Ксёнж-Велькопольский, Польша
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Новое – отличное предложение !!
€63,162
Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
Этаж 1/1
Продаётся пятикомнатный дом площадью 489 кв.м с огромным земельным участком в Варшаве, район…
€614,939
Квартира 3 комнаты в Польша, Польша
Квартира 3 комнаты
Польша, Польша
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Это 36 апартаментов с от 1 до 4 спальнями и просторными террасами с потрясающим видом на мо…
€904,858
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Продается привлекательная трехкомнатная квартира, расположенная на улице Aluzja 15а в Nowodw…
€193,975

Параметры недвижимости в Люблин, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти