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Квартиры в Люблин, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Люблин, Польша
Квартира 1 спальня
Люблин, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
€ 65,475
A new residential complex in the city of Lublin   The entire development is a low…

Параметры недвижимости в Люблин, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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