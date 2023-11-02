ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Люблинское воеводство
Особняки
Особняки в Люблинское воеводство, Польша
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
51 м²
4/4
Продается 2-комнатная квартира с душой, расположенная в Praga Południe (недалеко от Rondo Wi…
€178,999
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
60 м²
2/4
В оживленном районе Wola вы найдете прекрасно освещенную 3-комнатную квартиру, расположенную…
€249,830
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
218 м²
€770,895
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Варшава, Польша
2
46 м²
Фантастический вариант для одного или пары, идеально подходит для инвестиций. Квартира полно…
€122,489
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
51 м²
1/4
Квартира расположена на одном из самых красивых и престижных проспектов Варшавы, недалеко от…
€264,354
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
89 м²
3
Это место позволит вам отдохнуть после долгого рабочего дня. Вы проведете время здесь со сво…
€221,269
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
3
110 м²
1
Просторное 3 комнатная квартира площадью 110 m2 в Городке Wilanów, вместе с полным оборудова…
€235,664
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
251 м²
€844,747
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
42 м²
I recommend for sale a 2-room apartment in a quiet area, in the Upland estate in Bydgoszcz. …
€66,909
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
2
110 м²
5/5
Дом Этажей: 5 Год строительства: 2005 Квартира Этаж: 5-й Площадь: 109,70 кв.м Количество…
€554,191
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
52 м²
7/12
Квартира в самой зеленой части Mokotów! Прекрасный вид на панораму Варшавы, без необходимост…
€152,096
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
1
34 м²
8/10
Продаётся роскошная однокомнатная квартира площадью 34,4 кв.м в Варшаве, район Bielany, Słod…
€176,138
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Люблинское воеводство, Польша
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL