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Коттеджи в Нижнесилезское воеводство, Польша

Гмина Олесница
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Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Smardzow, Польша
Коттедж 5 спален
Smardzow, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000

Параметры недвижимости в Нижнесилезское воеводство, Польша

недорогая
элитная
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