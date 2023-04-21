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Realting.com
Польша
Нижнесилезское воеводство
Квартиры
Квартиры в Нижнесилезское воеводство, Польша
Вроцлав
57
Гмина Собутка
2
Гмина Длуголенка
1
Гмина Зомбковице-Слёнске
1
Зомбковице-Слёнске
1
Квартира
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61 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Зомбковице-Слёнске, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 4
€ 107,669
Продается светлая 3 комнатная квартира в Варшаве #12308 Звоните +48574672833 ( WhatsAp…
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
84 м²
€ 171,559
Продается уникальная 4-комнатная квартира с 2 балконами во Вроцлаве, на улице Cynamonowa: – …
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 141,335
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 147,640
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
62 м²
€ 121,765
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
48 м²
€ 112,850
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
68 м²
€ 291,367
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 100,021
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
57 м²
€ 76,103
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
44 м²
€ 127,201
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
73 м²
€ 113,068
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
61 м²
€ 136,986
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 147,640
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
85 м²
€ 210,915
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
54 м²
€ 108,502
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
65 м²
€ 136,768
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
58 м²
€ 105,240
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
63 м²
€ 146,771
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
66 м²
€ 125,027
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
56 м²
€ 127,245
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
69 м²
€ 120,026
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 85,888
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 105,457
It is pleased to present to you a 2-room apartment located in a quiet and safe area of Lipa …
Квартира 3 спальни
Trestno, Польша
49 м²
€ 101,978
It is pleased to present to you a 3-room apartment located in a quiet and safe district of K…
Квартира 4 спальни
Sliwice, Польша
65 м²
€ 180,256
For sale 4 rooms, 2 levels, terrace and parking space. Apartment located in Wrocławskie Maśl…
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 134,812
For sale 2-room apartment, 52.58 m2, 1st floor, ul. Maślicka. large living room with open ki…
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 101,109
A bright and spacious apartment, located at ul. Wilanowska 63 in Wrocław. Fully furnished, r…
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
56 м²
€ 145,683
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Параметры недвижимости в Нижнесилезское воеводство, Польша
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