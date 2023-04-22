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Таунхаусы в Ломянки, Польша

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 139,094
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…
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