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Особняки в Ломянки, Польша

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3 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 668,695
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м² Количество этажей 1
€ 897,033
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м² Количество этажей 2
€ 1,307,144
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
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