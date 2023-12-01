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Особняки в Лодзь, Польша

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Лодзь, Польша
Особняк 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Лодзь, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Уникальная историческая усадьба с красивым садом площадью 1.6 га Представляем уникальную …
€1,54 млн
в месяц
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Агентство
LOCO REALE ESTATE
Языки общения: English, Русский, Polski

Параметры недвижимости в Лодзь, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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