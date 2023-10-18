ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Лодзинское воеводство
Пентхаусы
Пентхаусы в Лодзинское воеводство, Польша
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
27 м²
2/15
2-комнатная квартира площадью 27,42 м2. Квартира находится в прекрасном месте в центре Варша…
€127,539
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
63 м²
О квартире: 63 м2, 2 большие отдельные 2 комнаты, в том числе спальня с двумя запираемыми шк…
€787
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
2 730 м²
Я рад представить вам уникальную инвестиционную возможность – производственный и сервисный у…
€328,160
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
4
98 м²
13
Представляю вам квартиру, расположенную на 13 этаже в здании Ochota Residence на ул. Niemcew…
€402,367
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Варшава, Польша
2
52 м²
Продается двухкомнатная квартира площадью 52м2, светлая, солнечная, кухня раздельная, больша…
€125,797
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Sady, Польша
1
27 м²
€47,863
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном
Польша, Польша
3
210 м²
Royal Residences Villa No 352 is a Mediterranean designed3 bedroom located in the famous Ven…
€832,547
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
99 м²
В Варшаве, вероятно, нет более красивого места, чем Саксонский сад. Предлагаемая редкостная …
€861,106
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
5
1
127 м²
1/1
Очень удачное расположение - место совсем рядом с въездом на южную кольцевую дорогу Варшавы …
€263,151
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Польша, Польша
4
150 м²
Великолепный проект в самом сердце эксклюзивной области высокого класса, которая предлагает …
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Шидловецкий повят, Польша
10
549 м²
€412,775
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
70 м²
Плоский
€229,264
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL