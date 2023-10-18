Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Лодзинское воеводство
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Лодзинское воеводство, Польша

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/15
2-комнатная квартира площадью 27,42 м2. Квартира находится в прекрасном месте в центре Варша…
€127,539
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 63 м²
О квартире: 63 м2, 2 большие отдельные 2 комнаты, в том числе спальня с двумя запираемыми шк…
€787
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 2 730 м²
Я рад представить вам уникальную инвестиционную возможность – производственный и сервисный у…
€328,160
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 13
Представляю вам квартиру, расположенную на 13 этаже в здании Ochota Residence на ул. Niemcew…
€402,367
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Продается двухкомнатная квартира площадью 52м2, светлая, солнечная, кухня раздельная, больша…
€125,797
Квартира 1 комната в Sady, Польша
Квартира 1 комната
Sady, Польша
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€47,863
Квартира 3 комнаты с бассейном в Польша, Польша
Квартира 3 комнаты с бассейном
Польша, Польша
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Royal Residences Villa No 352 is a Mediterranean designed3 bedroom located in the famous Ven…
€832,547
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 99 м²
В Варшаве, вероятно, нет более красивого места, чем Саксонский сад. Предлагаемая редкостная …
€861,106
Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Очень удачное расположение - место совсем рядом с въездом на южную кольцевую дорогу Варшавы …
€263,151
Квартира 4 комнаты в Польша, Польша
Квартира 4 комнаты
Польша, Польша
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Великолепный проект в самом сердце эксклюзивной области высокого класса, которая предлагает …
€1,52 млн
Дом 10 комнат в Шидловецкий повят, Польша
Дом 10 комнат
Шидловецкий повят, Польша
Комнаты 10
Площадь 549 м²
€412,775
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Плоский
€229,264

Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти