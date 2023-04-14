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Realting.com
Польша
Лодзинское воеводство
Квартиры
Купить квартиру в Лодзинское воеводство, Польша
gmina Grabow
67
Лодзь
14
gmina Parzeczew
3
Квартира
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84 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Количество этажей 2
€ 119,973
Продается великолепная квартира с садом 250 м2 в Варшаве, Brwinów - Parzniew #12351 …
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
71 м²
€ 200,386
:: Коротко: Варшава, Бемово, ул. Coopera | светлая и просторная квартира, 71 м2, 3 комнаты с…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
72 м²
€ 96,850
Уникальная 3-комнатная квартира на продажу в Карпико, недалеко от Вольштына. Предложение дос…
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
46 м²
€ 115,400
Продается 2 комнаты 46 м2 улица. Szarecki Bemowo Квартира расположена на 4 этаже с 10 в квар…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
66 м²
€ 237,271
Квартира на первом этаже площадью 66,3 м2. Парковочное место в подземном гараже в здании с 2…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
71 м²
€ 236,193
Продажа | квартира | вид | 71m2 | Метро | Bemowo Предметом продажи является уникальная кварт…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
69 м²
€ 207,073
Вам нравится использовать преимущества города? Хотите ли вы иметь возможность ходить в лучши…
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
78 м²
€ 296,048
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ И ЗАКЛЮЧЕННАЯ ПОЛОСА НА КАМЕРНОМ ЖИЛИЩНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ Функциональное распред…
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
83 м²
€ 259,366
Просторная квартира на верхнем этаже здания, с большим балконом, для вашей собственной догов…
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
43 м²
€ 135,025
Просторная квартира на верхнем этаже здания, с балконом, для вашей собственной договоренност…
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
132 м²
€ 271,784
Мы говорим и служим на нескольких языках: МЫ ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ / WIR SPRECHEN DEUT…
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
64 м²
€ 150,775
Просторная двухкомнатная квартира с большой террасой, расположенная рядом с Грабшиньским пар…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
65 м²
€ 182,268
Просторный семейный 3-комнатный-отель площадью 65,27 м2 + Большой балкон / терраса. Большим …
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
107 м²
€ 523,507
Продается очень регулируемая квартира, расположенная в Żoliborz на ул. поколения. J. Кролик.…
Квартира 3 комнаты
Skorka, Польша
3 Количество комнат
180 м²
3 Этаж
€ 929,897
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
73 м²
€ 144,520
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
73 м²
€ 142,363
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
58 м²
€ 95,987
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
85 м²
€ 248,056
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
58 м²
€ 163,933
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
57 м²
€ 171,914
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
167 м²
€ 1,186,357
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
39 м²
€ 141,284
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
47 м²
€ 85,849
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
75 м²
€ 42,062
Жилая недвижимость расположена в многоквартирном доме в районе Сикорский в центре города Кем…
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
67 м²
€ 202,759
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
72 м²
€ 94,693
Квартира 2 спальни
Smolice, Польша
48 м²
€ 88,222
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
80 м²
€ 358,064
Квартира 1 спальня
Smolice, Польша
20 м²
€ 68,809
Я предлагаю вам солнечную однокомнатную квартиру на улице Радарова, в итальянском районе ( н…
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Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша
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