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Купить недвижимость в Лимановский повят, Польша

gmina Kamienica
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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Szczawa, Польша
Вилла 2 спальни
Szczawa, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 334 м² 2/2 Этаж
€ 514,549
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лимановский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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