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Жильё в Лешно, Польша

1 объект найдено
Квартира в Лешно, Польша
Квартира
Лешно, Польша
Площадь 370 м²
Представляю инвестиционную недвижимость на продажу в Лешно. Зарабатывающая недвижимость, с а…
€233,834

Параметры недвижимости в Лешно, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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