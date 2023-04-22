Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Малопольское воеводство
  4. Виллы

Виллы с видом на горы в Малопольское воеводство, Польша

gmina Kamienica
1
gmina Zabierzow
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
38 м²
€ 107,124
Продается 2-комнатная квартира площадью 37,5 м ² на ул. Международный. Квартира находится на…
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат 114 м² 4 Этаж
€ 513,416
Особняк 5 спален в Варшава, Польша
Особняк 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 1,627,406
Продаётся роскошный 8-комнатный дом (особняк) 500 кв.м Варшава, район Wilanów, ул. Kr…
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
64 м²
€ 197,288
✅ Распределение 3/4 комнат в Варшаве Урсынов в состоянии развития. ~ ~ эксклюзивное предложе…
Дом 6 спален в Pecna, Польша
Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 274,572
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
103 м²
€ 375,148
Продается элегантная квартира, спроектированная уважаемым архитектором, площадью 102,8 м2, р…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 8/10 Этаж
€ 75,367
Продаётся с отдельной кухней 1-комнатная квартира 32,8 кв.м Варшава, Białołęka, ул. Jó…
Квартира 2 спальни в Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
38 м²
€ 79,216
Я рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в Виноградах. Под …
Квартира 3 спальни в Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 170,883
I invite you to familiarize yourself with the offer of sale of a 3-room apartment with two g…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/10 Этаж
€ 79,482
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 30,9 кв.м. Варшава, район Ursynów, ул. Leoni…
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат 93 м²
€ 282,743
Я рад представить вам уникальное предложение продать дом с террасой в близком Вавере с собст…
Квартира 1 спальня в Smolice, Польша
Квартира 1 спальня
Smolice, Польша
28 м²
€ 70,843
Одна комната с видимой кухней – 28,3м2. в здании после полной реконструкции фасада. Перед ре…

Параметры недвижимости в Малопольское воеводство, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти