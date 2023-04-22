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Виллы в Малопольское воеводство, Польша

gmina Kamienica
1
gmina Zabierzow
1
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Pisary, Польша
Вилла 4 спальни
Pisary, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м² Количество этажей 2
€ 489,591
Продается красивый дом в отличном состоянии, расположенный в буферной зоне краковских долин,…
Вилла 2 спальни в Szczawa, Польша
Вилла 2 спальни
Szczawa, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 334 м² 2/2 Этаж
€ 512,637
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Малопольское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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