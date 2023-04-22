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Жильё с видом на горы в Малопольское воеводство, Польша

gmina Kamienica
1
gmina Zabierzow
1
Краков
1
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Параметры недвижимости в Малопольское воеводство, Польша

с бассейном
недорогая
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