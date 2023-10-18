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Квартиры в Лесковский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Buk, Польша
Квартира
Buk, Польша
Площадь 6 438 м²
Два участка для продажи в Отуше, в 4 км от Буку и около 30 км от центра Познани
€211,058

Параметры недвижимости в Лесковский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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