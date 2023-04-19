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Купить дом в Легница, Польша

Легница
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Легница, Польша
Дом 3 спальни
Легница, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 326,322
Продается отличный дом с террасой в Варшаве, Waver #12558 Звоните +48574672833 ( Whats…

Параметры недвижимости в Легница, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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