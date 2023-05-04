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Дома в Легионовский повят, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в gmina Serock, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Serock, Польша
4 Количество комнат 202 м²
€ 158,063
Дом 4 комнаты в gmina Nieporet, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Nieporet, Польша
4 Количество комнат 135 м²
€ 144,469

Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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