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Квартиры в Легионовский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Jablonna, Польша
Квартира 1 спальня
Jablonna, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 80,877
Продаётся с гаражом 2-х комнатная квартира 51,42 кв.м пригород Варшавы г. Jabłonna, ул. Leśn…

Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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