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Жильё в Легионовский повят, Польша

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Jablonna, Польша
Квартира 1 спальня
Jablonna, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 80,877
Продаётся с гаражом 2-х комнатная квартира 51,42 кв.м пригород Варшавы г. Jabłonna, ул. Leśn…
Дом 4 комнаты в gmina Serock, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Serock, Польша
4 Количество комнат 202 м²
€ 158,063
Дом 4 комнаты в gmina Nieporet, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Nieporet, Польша
4 Количество комнат 135 м²
€ 144,469

Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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