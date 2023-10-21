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Квартиры в Кротошинский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Raszewy, Польша
Квартира
Raszewy, Польша
Площадь 230 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже просторного, благоустроенного отдельно с…
€141,256

Параметры недвижимости в Кротошинский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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