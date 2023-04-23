Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Западно-Варшавский повят
  5. gmina Ozarow Mazowiecki
  6. Дома

Дома в Kreczki, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Kreczki, Польша
Дом 4 спальни
Kreczki, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 210,829
Продается 5-комнатный дом с камином в Варшаве, Ożarów Mazowiecki #12730 Звоните…

Параметры недвижимости в Kreczki, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти