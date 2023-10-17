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Пентхаусы в Краков, Польша

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Краков, Польша
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Краков, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 7/7
Уникальный пентхаус с 3 террасами, расположенный на двух верхних этажах современного здания …
€1,29 млн

Параметры недвижимости в Краков, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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