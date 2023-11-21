Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Краков
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Краков, Польша

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Краков, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Краков, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
€264,490
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Краков, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти