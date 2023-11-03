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Коттеджи в Краков, Польша

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Краков, Польша
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Краков, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€450,018

Параметры недвижимости в Краков, Польша

недорогая
элитная
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