Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Малопольское воеводство
  4. Краковский повят
  5. Виллы

Виллы в Краковский повят, Польша

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Pisary, Польша
Вилла 4 спальни
Pisary, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
€ 490,817

Параметры недвижимости в Краковский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти