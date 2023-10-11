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Дома с видом на горы в Краковский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с гаражом в Kobylany, Польша
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с гаражом
Kobylany, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
€320,373

Параметры недвижимости в Краковский повят, Польша

недорогая
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