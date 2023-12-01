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Дома в Краковский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с гаражом в Kobylany, Польша
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с гаражом
Kobylany, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
€311,638
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Дуплекс 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Olszowice, Польша
Дуплекс 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Olszowice, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
We present you the property for sale near Forest, the design process of the property was gui…
€144,262
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pisary, Польша
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pisary, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продается красивый дом в отличном состоянии, расположенный в буферной зоне краковских долин,…
€498,342
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Параметры недвижимости в Краковский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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