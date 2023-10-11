ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Краковский повят
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Краковский повят, Польша
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
4
104 м²
2
The apartment is on the second floor of the representative pre-war tenement house of Józef H…
€480,147
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Польша, Польша
4
718 м²
Уникальная вилла, расположенная на частных улицах урбанизации Лос Аркерос, обеспечивает спо…
€2,26 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
41 м²
1/2
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 41,9 кв.м в Варшаве, район Białołęka. Квартира: …
€111,671
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
4
2
222 м²
1/1
Дом Первый этаж: просторная гостиная с открытой кухней, выходящая на террасу и в сад, ванн…
€384,407
1
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
4
157 м²
€171,846
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
2 200 м²
Продается недвижимость, построенная в гостиничном объекте и односемейном доме. В местном пла…
€2,09 млн
Рекомендовать
Квартира
Koszanowo, Польша
23 000 м²
Участок АГ для продажи в Śmigiel.
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
165 м²
A clear, prestigious address. A representative city villa in excellent technical condition, …
€1,436
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
49 м²
4
Продается функциональная двухкомнатная квартира с отделкой по высоким стандартам, расположен…
€217,072
Рекомендовать
Квартира
Chomecice, Польша
1 447 м²
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ХОМЕНИКЕ К. ПРИКАЗЧИК
€65,040
Рекомендовать
Квартира
Варшава, Польша
930 м²
Отличное место для строительства нового дома и ведения вашей НЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
€184,680
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Польша, Польша
1
55 м²
Каждая роскошная квартира прекрасно оборудована с панорамным видом на город, тщательно спрое…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Краковский повят, Польша
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL