Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Краковский повят
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Краковский повят, Польша

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 104 м²
Этаж 2
The apartment is on the second floor of the representative pre-war tenement house of Józef H…
€480,147
Квартира 4 комнаты в Польша, Польша
Квартира 4 комнаты
Польша, Польша
Комнаты 4
Площадь 718 м²
Уникальная вилла, расположенная на частных улицах урбанизации Лос Аркерос, обеспечивает спо…
€2,26 млн
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 41,9 кв.м в Варшаве, район Białołęka.   Квартира: …
€111,671
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 1/1
Дом   Первый этаж: просторная гостиная с открытой кухней, выходящая на террасу и в сад, ванн…
€384,407
Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 4
Площадь 157 м²
€171,846
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 2 200 м²
Продается недвижимость, построенная в гостиничном объекте и односемейном доме. В местном пла…
€2,09 млн
Квартира в Koszanowo, Польша
Квартира
Koszanowo, Польша
Площадь 23 000 м²
Участок АГ для продажи в Śmigiel.
€1,10 млн
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 165 м²
A clear, prestigious address. A representative city villa in excellent technical condition, …
€1,436
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Продается функциональная двухкомнатная квартира с отделкой по высоким стандартам, расположен…
€217,072
Квартира в Chomecice, Польша
Квартира
Chomecice, Польша
Площадь 1 447 м²
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ХОМЕНИКЕ К. ПРИКАЗЧИК
€65,040
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 930 м²
Отличное место для строительства нового дома и ведения вашей НЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
€184,680
Квартира 1 комната в Польша, Польша
Квартира 1 комната
Польша, Польша
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Каждая роскошная квартира прекрасно оборудована с панорамным видом на город, тщательно спрое…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Краковский повят, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти