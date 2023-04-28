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Дома в Косьцянский повят, Польша

gmina Smigiel
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1 объект найдено
Дом 5 спален в Sikorzyn, Польша
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 86,333
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …

Параметры недвижимости в Косьцянский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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