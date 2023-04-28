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Квартиры в Косьцянский повят, Польша

Косьцян
2
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Косьцян, Польша
Квартира 1 спальня
Косьцян, Польша
42 м²
€ 47,866
Продается квартира с возможностью обустройства гостиной с кухней и спальней. Описание помеще…
Квартира 2 спальни в Косьцян, Польша
Квартира 2 спальни
Косьцян, Польша
42 м²
€ 54,423

Параметры недвижимости в Косьцянский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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