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Жильё в Косьцянский повят, Польша

Косьцян
2
gmina Smigiel
1
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Sikorzyn, Польша
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 86,333
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …
Квартира 1 спальня в Косьцян, Польша
Квартира 1 спальня
Косьцян, Польша
42 м²
€ 47,866
Продается квартира с возможностью обустройства гостиной с кухней и спальней. Описание помеще…
Квартира 2 спальни в Косьцян, Польша
Квартира 2 спальни
Косьцян, Польша
42 м²
€ 54,423

Параметры недвижимости в Косьцянский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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